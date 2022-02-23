ريال مدريد يستقر على أول اللاعبين العائدين من الإعارة

المصدر: البيان

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استقر نادي ريال مدريد على عودة لاعبه الإسباني ألفارو أودريوزولا المعار إلى نادي فيورنتينا، وذلك عقب انتهاء إعارته مع الأخير في الصيف المقبل.



ووفقا لصحيفة "آس الإسبانية" فإن ريال مدريد قرر عودة أودريوزولا من أجل تدعيم صفوفه، بالرغم من تركيز ريال مدريد على التعاقد مع هالاند ومبابي في الصيف المقبل إلا أن الميرنجي قرر أن تكون أولى صفقاته في الصيف عودة واحد من لاعبيه المعارين.



وأشارت الصحيفة إلى أن أودريوزولا سيكون بديل مميز للظهير الحالي داني كارفاخال، الذي يغيب مدد طويلة عن الفريق بسبب الإصابات التي تلحق به، وعدم وجود بديل له يضع الملكي دائماً في ورطة.



واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الاعتماد على لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن خلال بعض مباريات هذا الموسم، من أجل تعويض غياب كارفاخال.



وشارك أودريوزولا في 21 مباراة مع فيورنتينا هذا الموسم، وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف آخر.

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