رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراة الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد.

وعبر حسابها الرسمي في " تويتر" حددت الرابطة يوم الأحد 20 مارس موعداً لإقامة مباراة الكلاسيكو، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحقق ريال مدريد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة، بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الدور الأول التي أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضي.

وكان الكلاسيكو الأخير الذي جمع بين عملاقي إسبانيا يوم 12 يناير الماضي، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني وانتهى لصالح الملكي أيضاً بنتيجة 2/3.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويليه إشبيلية برصيد 51 نقطة، ثم ريال بتيس برصيد 46 نقطة، وبرشلونة رابعاً برصيد 42 نقطة، وبعده يأتي أتليتكو مدريد بنفس الرصيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز