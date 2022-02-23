تصريحات نيمار تثير الغضب في الدوري الأمريكي

المصدر: البيان

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أغضبت تصريحات نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، مسؤولي الدوري الأمريكي.

ولوح نيمار برغبته في اللعب بالدوري الأمريكي بعد انتهاء تعاقده مع بي إس جي في صيف 2025، لأن الموسم هناك قصير، ويمكنه الحصول على راحة 3 أو 4 أشهر.

ورد دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي على اللاعب البرازيلي عبر شبكة RMC الفرنسية "لسنا بحاجة إلى جلب أسماء كبيرة في نهاية مشوارهم، لأنهم قرروا التقاعد في أمريكا".

وأضاف جاربر: "إذا كانوا لا يريدون القدوم للعب وترك بصمة كبيرة، واحترام الدوري والجماهير، فنحن لا نريدهم".

وأشار: "عندما رحل زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه الأمريكي، لم يقل أحد إنه ذاهب إلى إيطاليا للاعتزال هناك".

وشدد مفوض الدوري الأمريكي "بصراحة، شعرت بالإهانة مما قاله نيمار".

وختم تصريحاته: "إبراهيموفيتش عمل بجدية في الدوري الأمريكي، وكرر المستوى القوي في الدوري الإيطالي، ولا أعلم لماذا ينظر إلينا بهذه الطريقة".

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