هل يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في روسيا كما هو مقرر؟.. جونسون يعارض

المصدر: أ ف ب

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استبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، إمكانية استضافة روسيا لمباريات كرة قدم، وبالتالي نهائي دوري أبطال أوروبا في أواخر مايو المقبل، بعد أن اعترفت موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال جونسون بعد إعلانه أمام البرلمان فرض عقوبات على المصارف الروسية "من المهم للغاية في هذا الوقت الحرج أن يدرك الرئيس (فلاديمير) بوتين أن ما يفعله سيكون كارثة لروسيا".

وتابع "من الواضح من رد فعل العالم لما فعله في الدونباس أنه سينتهي به الأمر مع روسيا أكثر عزلة وروسيا منبوذة أكثر فأكثر"، مضيفًا "لا توجد فرصة لإقامة بطولات كرة قدم في روسيا تغزو دولًا ذات سيادة"، مشيرًا الى إنه يأمل في أن "يتراجع فلاديمير بوتين عن الهاوية" ولا ينفذ "غزوًا شاملاً" لأوكرانيا.

من المقرر أن تستضيف روسيا، حيث أقيمت نهائيات كأس العالم الاخيرة العام 2018، نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو المقبل على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ، الذي استضاف أيضًا مباريات خلال كأس أوروبا الاخيرة الصيف الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أنه "يتابع عن كثب وباستمرار الوضع" ولكن "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتغيير الملعب".

وسبق للاتحاد الأوروبي أن نقل آخر نهائيين في دوري أبطال أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا من مدينة إسطنبول التركية الى لشبونة وبورتو في البرتغال عامي 2020 و2021.

ووصلت أربعة أندية إنجليزية الى المباريات النهائية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، هي ليفربول (بطل 2019)، توتنهام، تشلسي (بطل 2021) ومانشستر سيتي.

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