10 ملايين يورو خسائر رونالدو بسبب ترامب

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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الخسارة ليست خياراً لدى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وليس الأمر فقط في كرة القدم، ولكن أيضاً عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، إلا أن النجم البرتغالي خسر قرابة 10 ملايين يورو، بسبب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب. وعلى مر السنين، طور رونالدو، العديد من الأعمال الجانبية المتعلقة بعلامته التجارية «CR7».

وهناك استثمارات لدى رونالدو في العقارات. ففي لشبونة، لا يزال هناك نزاع طويل بشأن الشقة الفاخرة التي اشتراها رونالدو في وسط المدينة، بينما خسر في الولايات المتحدة الكثير من المال. لكن ما علاقة الرئيس الأمريكي السابق؟

القصة الغريبة نشرتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، التي ذكرت أنه عندما بدأ «ترامب تاور» عام 2015، كان رونالدو في ريال مدريد، ودونالد ترامب مجرد رجل أعمال خاض الانتخابات الرئاسية مؤخراً. وفي ذلك العام، اشترت مجموعة «CR7»، شقة في برج ترامب بنيويورك مقابل 16 ملايين يورو.

وأدى انتخاب ترامب إلى ضغط كبير على رونالدو للتخلص من استثمار مرتبط باسم مثير للجدل، ثم في ختام فترة الأربع سنوات في البيت الأبيض، ومع الجدل حول الانتخابات الخاسرة، تسبب ذلك في مزيد من المشاكل الإعلامية لسمعة ترامب، ما زاد الضغوط على رونالدو للتخلص من الشقة.

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