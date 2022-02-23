إيقاف مورينيو مباراتين بعد انفعاله على حكم مباراة روما أمام فيرونا

المصدر: د ب

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قضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم امس الثلاثاء بإيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما مباراتين عقب طرده خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع فيرونا 2 /2 يوم السبت الماضي.

كما قررت الرابطة معاقبة مورينيو بغرامة مالية 20 ألف يورو (23 آلف دولار).

وأوضحت الرابطة أن مورينيو صرح بـ "ادعاءات خطيرة" ضد الحكم لوكا بايريتو وتوجه إلى أرض الملعب بطريقة تهديدية ودخل في جدال مع الحكم قبل أن يركل الكرة بعيدا.

وسيغيب مورينيو عن مباراتي روما أمام مضيفه سبيزيا وضيفه اتلانتا.

كما قررت الرابطة إيقاف نونو سانتوس مدرب حراس المرمى لروما مباراتين وإيقاف تياجو بينتو مدير النادي حتى الثامن من مارس المقبل لمهاجمته الحكم في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس عقب المباراة، وذلك رغم اعتذار بينتو في وقت لاحق.

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