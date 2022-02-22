نجم مانشستر يونايتد السابق: صلاح هو الأفضل ويحتاج إلى التقدير

المصدر: البيان

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أثنى نجم دفاع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند على أداء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.



وقال فيرديناند عبر حديث له على قناته بموقع "يوتيوب" أنه دخل في خلاف مع مايكل أوين حول أفضلية صلاح ولويس سواريز فيما قدمه الثنائي مع ليفربول.



وقال فيرديناند: "تجادلت مع مايكل أوين، حيث قال إن سواريز عندما تألق في موسم 2013/2014 مع ليفربول قدم موسماً أفضل مما يقدمه محمد صلاح في الموسم الحالي".



وتابع: "انظروا إلى ما فعله ضد كوليبالي والهدف الذي سجله في مرمى تشيلسي كان هدفا رائعاً".



وأكمل: "هل تعرف كم لاعباً تمكن صلاح من فعل ذلك أمامهم، مثل كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الذي يمتلك قيمة تسويقية بلغت 70 أو 80 مليون يورو، تذكر ما فعله صلاح في عام 2018 أمام هذا اللاعب".



واختتم فيرديناند تصريحاته، قائلاً: "صلاح يفعل ذلك باستمرار ومنذ سنوات، ويحتاج إلى مزيد من التقدير، صلاح هو الأفضل بالنسبة لي، وبالمناسبة أوين يحب صلاح أيضاً، ولكننا اختلفنا في مقارنته بسواريز فقط، انسوا صلتي وعلاقتي باليونايتد صلاح هو الأفضل".

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