لاعبات المنتخب الاميركي يفزن بتعهد مساواة في الاجور مع الرجال

المصدر: أ ف ب

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فاز المنتخب الأميركي للسيدات في كرة القدم بمعركة قضائية ستمكنه من الحصول على تعويض بقيمة 24 مليون دولار بالإضافة إلى تعهد من الاتحاد الوطني للعبة بمساواة الأجور مع منتخب الرجال بعد نضال طويل، وفق ما أعلن الطرفان في بيان مشترك الثلاثاء.

وجاء في الاتفاق الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "تعهد الاتحاد الأميركي لكرة القدم بأجور متساوية للمنتخبين الوطنيين للسيدات والرجال في جميع المباريات الودية والبطولات، بما في ذلك كأس العالم".

وشكّلت قضية المساواة والجوائز المالية لكأس العالم جزءًا كبيرًا من الدعوى التي رفعها المنتخب الاميركي للسيدات في عام 2019 عقب تتويجه باللقب العالمي، والذي اتهم فيها الاتحاد بـ"الرفض بِعِناد" المساواة في الرواتب مع نظرائهن لدى منتخب الرجال.

قالت نجمة الكرة الاميركية ميغين رابينو في مقابلة مع قناة "ايه بي سي" بعد الإعلان عن الاتفاق "أعتقد أننا سننظر الى هذا اليوم بعد سنوات ونقول إن هذه هي اللحظة التي تغيرت فيها كرة القدم الأميركية للأفضل".

وتابعت "من الواضح أننا لا نستطيع العودة وإلغاء الظلم الذي تعرّضنا له ولكن نعلم أن شيئًا كهذا لن يحدث مرة أخرى أبدًا".

ووصفت زميلتها أليكس مورغان الاتفاقية بأنها "خطوة هائلة إلى الأمام لناحية الشعور بالتقدير والشعور بالاحترام وإصلاح علاقتنا مع الاتحاد الاميركي".

وتنص الاتفاقية على توزيع 22 مليون دولار على اللاعبات، بينما سيتم تخصيص مليوني دولار في حساب خاص من أجل مساعدتهن "في أهدافهن بعد انتهاء مسيرتهن والجهود الخيرية المتعلقة بكرة القدم للسيدات والفتيات".

وستكون التسوية مشروطة باتفاقية جماعية جديدة، والتي تحتاج إلى المصادقة قبل أن تتم الموافقة النهائية عليها من قِبَل المحكمة.

وكان قاضٍ فيدرالي رفض الدعوى المقدمة من اللاعبات في وقت سابق قبل أن يستأنف المنتخب القرار.

أشارت الدعوى القضائية في العام 2019 إلى التناقض في الجوائز المالية لكأس العالم للمنتخبين في 2014 و2015. إذ حصل منتخب الرجال على 5.375 مليون دولار لبلوغه الدور ثمن النهائي في البرازيل، فيما حصل نظيره للسيدات على 1.725 مليون دولار لفوزه باللقب في كندا.

قال الاتحاد الوطني حينها إن الأمور ليست في يده كون الجوائز المالية يحددها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي منح المنتخب الفرنسي للرجال 38 مليون دولار لفوزه بكأس العالم 2018 في روسيا، مقابل أربعة ملايين دولار فقط لسيدات الولايات المتحدة لفوزهن باللقب العالمي الاخير في فرنسا عام 2019.

ويشكل المنتخب الأميركي مرجعًا في كرة القدم النسائية، فهو الأفضل تاريخيًا إن كان من حيث مشاركاته في كأس العالم (8 مرات) وتوج بطلا أربع مرات (رقم قياسي) وحل وصيفًا عام 2011 وثالثًا أعوام 1995 و2003 و2007، أو الألعاب الأولمبية (شارك 7 مرات، فاز بأربع ذهبيات في 1996 و2004 و2008 و2012 وفضية عام 2000 وبرونزية عام 2021).



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