ريال مدريد يستعد لتجديد عقد فينيسيوس بشرط جزائي مليار يورو

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تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لشبكة "كواترو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لتقديم مكافأة خاصة لفينيسيوس بعد أدائه الجيد مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، وذلك من خلال توقيع عقد جديد مع اللاعب براتب مالي أكبر من الذي يحصل عليه خلال الوقت الحالي.

وقالت الشبكة إن قرار التجديد من جانب ريال مدريد، يأتي أيضاً بعد أن علمت الإدارة برغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار داخل قلعة الملكي على تقديم عرض لفينيسيوس يتمثل في تمديد عقده إلى عام 2027، مع زيادة راتبه الحالي الذي يقدر بثلاثة ملايين ونصف يورو في الموسم الواحد.

وأكدت الشبكة أن إدارة ريال مدريد ترغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، من 700 مليون يورو إلى مليار يورو.

وكان فينيسيوس انضم إلى صفوف ريال مدريد قبل 3 أعوام قادماً من نادي فلامينجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2024.

وظهر فينيسيوس بمستوى طيب مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 16 هدفاً، خلال 34 مباراة خاضها مع المرينجي في كافة المسابقات.

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