ثعبان يقتحم ملعباً ويثير رعب اللاعبين (فيديو)

المصدر: البيان

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اقتحم ثعبان ملعبا كانت تقام عليه مباراة بالدوري المحلي في غواتيمالا، مما أدى إلى توقف المباراة.

ورصدت الكاميرات مرارا اقتحام حيوانات أليفة لملاعب كرة القدم، مثل الكلاب والقطط، لذلك تبدو قصة اقتحام الثعبان غريبة وخطيرة في آن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" إن الفوضى عمت أرض الملاعب بعدما اكتشف اللاعبون والجمهور وجود الثعبان.

وجاء ذلك في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، بين ناديي نويفا كونسيبسيون ومانيسيبل في الدوري المحلي بغواتيمالا، حيث أمر حكم المباراة بوقفها بعد اكتشاف أمر الثعبان الذي بلغ طوله 1.5 متر، وفقا لسكاي نيوز.

وحاول لاعب الإمساك بالثعبان عبر ماسورة طويلة، فيما ألقى آخرون بنظرات الفضول، وفجأة، وعندما تحرك الثعبان تراجع عدد منهم خائفين.

وتدخلت قوات الأمن الموجودة في المكان، حتى أمسك اثنان منهما بالثعبان وأخرجوه من أرض الملعب.

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