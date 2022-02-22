محمد صلاح تقاضى مبلغاً خيالياً لظهوره في "صاحبة السعادة"

المصدر: البيان

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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، سيتم إذاعة المقابلة على حلقتين، الأولى ستبث في الأسبوع الأول من مارس المقبل والثانية في نهاية الشهر ذاته.

وتم تصوير المقابلة في ديسمبر الماضي قبل توجه صلاح إلى الكاميرون رفقة "الفراعنة" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتمحورت المقابلة في أغلبها عن حياة صلاح وكيف شق طريقه للوصول إلى العالمية والحديث عن أسرته ودورها في نجاح تجربته الاحترافية.

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