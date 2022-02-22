توقعات بنقل نهائي أبطال أوروبا بسبب أحداث روسيا وأوكرانيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتوقع أن يتم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، من سان بطرسبرج بسبب ما يدور حالياً بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يفكر في تحويل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ويمبلي بإنجلترا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي للكرة، والمنظم لدوري أبطال أوروبا، يراقب تحركات روسيا بنشاط، بعد تصاعد الأزمة المستمرة منذ اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمنطقتين في أوكرانيا على أنهما مستقلتان، وأرسل أوامر للقوات الروسية بغزوها، على الرغم من أن بوتين زعم أن القوات كانت ترسل كـ "قوات حفظ سلام".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو 2022، على ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبرج، والذي تم بناؤه من أجل كأس العالم 2018 في سان بطرسبرج في روسيا.

ولكن وفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفكر في تغيير مكانها، وسيكون استاد ويمبلي، بديلاً محتملاً لاستضافة المباراة النهائية، خاصة إذا وصل فريقان إنجليزيان إلى النهائي، مع بقاء كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في منافسات البطولة، والتي بلغت دورها ثمن النهائي.

وجاء تقرير الصحيفة، بعدما أخبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق من فبراير الجاري، بأنه لا توجد خطط حالية لنقل مكان النهائي الأوروبي، ولكن تصعيد الأزمة سيعني بالتأكيد أن ذلك قيد المراجعة.

والجدير بالذكر، إنه سبق أن تم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من اسطنبول إلى بورتو، عندما وضعت تركيا على القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

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