جولة تعثّر الكبار تبقي ميلان وحيداً في صدارة الكالتشيو

المصدر: أ ف ب

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انضم نابولي الى لائحة الأندية الكبرى التي تعثرت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بتعادله أمس الاثنين في الرمق الأخير على أرض كالياري 1-1، ما يُبقي ميلان وحيداً في الصدارة.

وبعدما افتتح يوفنتوس المرحلة الجمعة بالتعادل في الدربي على أرضه مع جاره تورينو 1-1، اكتفى ميلان السبت بالتعادل مع ساليرنيتانا 2-2 على غرار روما المتعادل مع ضيفه فيرونا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحقق ساسوولو وفيورنتينا المفاجأة الأحد بإسقاط أتالانتا 1-صفر وإنتر حامل اللقب 2-صفر توالياً، فيما تعثر لاتسيو على أرض أودينيزي 1-1.

وأمس الاثنين، كان موعد نابولي للتعثر في مباراة كادت أن تنتهي بهزيمته الأولى منذ 22 ديسمبر حين سقط على أرضه أمام سبيتيسا صفر-1 في المرحلة التاسعة عشرة، قبل أن ينقذه البديل النيجيري فيكتور أوسيمهن بهدف رأسي في الدقيقة 87 بعد تمريرة من البرتغالي ماريو روي.

ودفع المدرب لوتشانو سباليتي ثمن التغييرات الكثيرة التي أجراها على تشكيلته استعداداً لاستضافة برشلونة الإسباني الخميس في إياب الملحق الإقصائي الفاصل من مسابقة "يوروبا ليغ" الذي تعادل الفريق الجنوبي في ذهابه خارج ملعبه 1-1.

وبعد شوط أول أصيب فيه مدافع الضيوف جوفاني دي لورنتسو وغابت عنه الفرص الحقيقية باستثناء واحدة لماريو روي تألق الحارس أليسيو كرانيو في صدها، فاجأ كالياري ضيفه بهدف رائع في الدقيقة 58 سجله الأوروغوياني غاستون بيريرو من خارج المنطقة بتسديدة قوسية الى الزاوية اليمنى الأرضية.

ووجد سباليتي نفسه مجبراً على إجراء تعديلات على تشكيلته باشراك أوسيمهن والإسباني فابيان رويس والجزائري آدم وناس دفعة واحدة بحثاً عن العودة الى اللقاء (67)، وقد تحقق له ذلك متأخراً عبر أوسيمهن الذي رفع رصيده الى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وهنأ سباليتي نجمه النيجيري الذي اتُخِذَ قرار إشراكه "في اللحظات الأخيرة"، مضيفاً "كانت مباراة معقدة ولم ننجح في استلام زمام الأمور. كان كالياري يستحق أكثر من ذلك (نقطة التعادل)".

وبهذا التعادل ضد فريق لم يحقق الفوز على نابولي سوى مرة واحدة في آخر 24 مواجهة بينهما، فشل رجال سباليتي في اللحاق بميلان الى الصدارة، فبقوا في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن "روسونيري" المتصدر وبنفس عدد نقاط إنتر الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة.

ومن بين الأندية العشرة الأوائل، لم يفز سوى فيورنتينا السابع حالياً ضد أتالانتا، فيما كان التعادل والخسارة عنوان المرحلة بالنسبة للأندية الأخرى بدءاً من ميلان المتصدر وصولاً الى تورينو العاشر.

وبعد استضافته برشلونة الخميس، سيكون نابولي أمام اختبارين شاقين في الدوري إذ يحل الأحد ضيفاً على العاصمة لمواجهة لاتسيو السادس قبل أن يستضيف ميلان بعدها بأسبوع.

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