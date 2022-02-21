برشلونة يقترب من حسم ملف التجديد مع أراوخو

المصدر: البيان

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اقترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد تعاقده مع مدافع الفريق الكتالوني الأوروجوياني رونالد أراوخو، وذلك حسبما أشارت التقارير الصحفية الإسبانية.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة اقتربت من التوصل لاتفاق مع أراوخو من أجل تجديد تعاقده، وذلك بعدما سبق وقدم النادي الإسباني عرضاً للاعب إلا أن الأخير رفضه لأنه كان يرى إنه لم يتم تقديره مالياً بالشكل الكافي.

ورفع برشلونة عرضه المالي المقدم للاعب، وهو ما جعل الاتفاق قريباً بين الطرفين حسب ما أكدته الصحيفة.

ويأمل مسؤولو برشلونة في موافقة أرواخو على العرض من أجل حسم ملف التجديد خلال الفترة الحالية، بعدما أصبح اللاعب الأوروجوياني أحد العناصر الأساسية بالفريق الكتالوني.

ويسعى برشلونة لتجديد تعاقد أراوخو من أجل الحفاظ على تواجده ضمن صفوف الفريق لفترة أطول.

ويمتلك أرواخو عدد من العروض من بعض الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويسعى السيتي لضم أراوخو، استغلالا لانتهاء تعاقده مع برشلونة في صيف 2023.

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