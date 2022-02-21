6 بطولات لأندية ومنتخبات الكرة النسائية في غرب آسيا خلال 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت لجنة كرة القدم النسائية باتحاد غرب آسيا إقامة ست بطولات على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية خلال عام 2022، بهدف زيادة أنشطة وفعاليات كرة القدم للسيدات بفئاتها العمرية المختلفة لتعزيز مسيرة التطور التي تشهدها اللعبة في المنطقة، إلى جانب اعتبارها محطات تحضيرية مهمة للاتحادات الأعضاء قبل مشاركتها في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية الذي عقد أمس برئاسة سوزان شلبي وحضور أمل بو شلاخ عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم نائبة رئيسة اللجنة وباقي أعضاء اللجنة.

وبدأ جدول الأعمال بالمصادقة على المحضر السابق، و الاطلاع على أجندة بطولات اتحاد غرب آسيا واستعراض الأنشطة والمسابقات والبرامج والمقترحات التي تصب في مصلحة تطوير اللعبة بالمنطقة، بما يفي بطموحات الاتحادات الساعية للحضور القوي على المستويين القاري والدولي في مسابقات السيدات.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز