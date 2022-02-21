حارس منتخب إنجلترا السابق يتحدث عن أزمة صلاح مع ليفربول

المصدر: البيان

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أكد حارس مرمى توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق بول روبنسون، أن المفاوضات التي تجرى حالياً بين نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح وإدارة النادي الإنجليزي، لا تسير بالشكل المطلوب.

وقال بول روبنسون في تصريحاته لموقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي: "إذا كان ليفربول مازال مهتماً بضم رافاييل بيلولي وجارود بوين، فلا أعتقد أن المفاوضات مع صلاح تتقدم خطوة نحو الأمام".

وأكمل حارس توتنهام السابق تصريحاته، قائلاً: "أرى أن ليفربول لو ضم رافينيا أو بوين فإنه سيكون في طريقه لخسارة محمد صلاح".

وتابع: "لكي أكون صادقاً، لا يوجد أحد من هؤلاء على نفس مستوى صلاح، ولا أتفهم كيف ليورجن كلوب أن يقوم بشراء جناح جديد لو صلاح سيجدد عقده، هذا ليس منطقي بالنسبة لي".

وكانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، أشارت خلال وقت سابق إلى أن إدارة نادي ليفربول تتفاوض مع رافينيا جناح ليدز يونايتد وبوين جناح وست هام يونايتد، للتعاقد مع أحدهما ليحل محل صلاح في المستقبل، حال رحيل الأخير عن صفوف الريدز وعدم تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2023، وتحاول إدارة الريدز الوصول لاتفاق مادي مع النجم المصري الذي تتمثل طلباته في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً نظير تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.

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