بالفيديو.. هدف عالمي لا يصدق على طريقة "ركلة العقرب"

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سجل المدافع بن غاروسيو هدفاً عالمياً لا يصدق على طريقة "ركلة العقرب" لصالح فريقه ويسترن يونايتد، أمام ضيفه ويسترن سيدني وانديريرز في الدوري الأسترالي لكرة القدم يوم أمس الأحد.

وجاءت اللحظة في منتصف الشوط الثاني من فوز يونايتد 3-2 على ويسترن سيدني عندما استقبل المدافع الأسترالي كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة. وفقاً لصحيفة " theguardian".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفيديو، وعلق عليه: "لقد رأيت ذلك 4 مرات وما زلت لا أصدقه. تعال لمشاهدة هدف ركلة العقرب وابق للتعليق".

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم: "يوم أحد خاص من غاروسيو".

وتعقيباً على الهدف الاستثنائي ، قال غاروسيو: "لقد قصدت ذلك، ولكن هل يمكنني أن أفعل ذلك مرة أخرى في غضون ألف مرة؟ ربما لا".

وكان جون ألويزي مدرب ويسترن يونايتد وهو لاعب أسترالي دولي سابق، مصدوما بنفس القدر، وقال: "لم أكن أعرف ما إذا سجل بركلة العقرب أم لا، حتى رأيت الهدف مرة أخرى على الشاشة، أنا فقط لم أصدق ذلك".

وتابع: "من المحتمل أنه مرشح لجائزة بوشكاش (أفضل هدف على مستوى العالم) دعونا نأمل أن يحصل على ذلك".

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