مانشستر سيتي يتضامن مع فودين بعد الاعتداء على والدته

المصدر: البيان

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أصدر نادي مانشستر سيتي، بيانا رسمياً بشأن ما تعرض له لاعب الفريق الإنجليزي فيل فودين وعائلته، وذلك بعد الخسارة من توتنهام أمس السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وظهر فودين مع عائلته في مقطع فيديو مثير للجدل في ملهى ليلي، يُظهر دخول عائلة اللاعب في شجار مع مجموعة من الأشخاص، وتعرض والدته للاعتداء عليها من جانب هذه المجموعة، التي قد تكون غاضبة بسبب نتيجة مباراة توتنهام والخسارة التي تعرض لها مانشستر سيتي.

وأكد مانشستر سيتي في بيانه الرسمي أن النادي على علم بالمقطع الذي تم تداوله، والهجوم والإساءة التي تعرض لها فودين وعائلته، ويؤكد النادي الإنجليزي على دعم اللاعب ومساعدته، وأشار البيان إلى أن النادي الإنجليزي مصدوم مما حدث لعائلة اللاعب، والتأكيد على رفض النادي لجميع أنواع العنف.

وعلى الرغم من الخسارة التي تعرض لها السيتي أمام توتنهام إلا أنه مازال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب الوصافة.

أصدر نادي #مانشستر_سيتي، بيانا رسمياً بشأن ما تعرض له لاعب الفريق الإنجليزي #فيل_فودين وعائلته، وذلك بعد الخسارة من توتنهام أمس السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي.https://t.co/ABeZK0bRQg #البيان_الرياضي pic.twitter.com/ZdJ6pupa9v — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 20, 2022

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