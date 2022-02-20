شرط وحيد يدفع مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل رونالدو

المصدر: البيان

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بات مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، مع فريقه الإنجليزي غامضاً، في ظل رغبته التي تكمن في الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك حسب ما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد لن يقفوا أمام رغبة رونالدو بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، التي تتمثل في الرحيل حال فشل اليونايتد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن بشرط أن يتقدم اللاعب بطلب رسمي يفيد برغبته.

ويحتاج مانشستر يونايتد إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، أو التتويج بلقب دوري الأبطال خلال النسخة الجارية، ليضمن مشاركته في بطولة الموسم المقبل.

وكان رونالدو عاد إلى صفوف اليونايتد في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بعد غيابه 12 عاما عن صفوف النادي الإنجليزي، الذي لمع نجمه معه قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

ولم تساعد النتائج التي يحققها المان يونايتد كريستاينو، خاصة أن الفريق الإنجليزي يعاني في البريميرليغ، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بخلاف نتائجه في دوري الأبطال حيث خسر من يانج بويز ذهابا وتعادل معه إيابا، كما تعادل مع أتالانتا وذلك في دور المجموعات، وتنتظره مباراة قوية مع أتليتكو مدريد يوم الخميس المقبل في دور الـ 16 حيث ستكون مباراة الذهاب في واندا ميتروبوليتانو بينما ستلعب مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد.

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