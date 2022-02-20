جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ثلاثية ريال مدريد في ألافيس

المصدر: البيان

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واصل ريال مدريد الإسباني ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الليجا بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما أمس السبت على ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وجاءت أهداف ريال مدريد جميعها خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، عن طريق الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة 63 والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 80 والفرنسي كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

ونجح الملكي في استعادة استفاقته بعد الخسارة التي تعرض لها على يد باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي بهدف دون رد، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووصل ريال مدريد بعد ثلاثية ديبورتيفو ألافيس إلى النقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 7 نقاط عن إشبيلية صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الليجا.

ويستعرض "البيان الرياضي" الجدول الكامل لترتيب الدوري الإسباني، مع العلم أن مباريات الجولة 25 ستسكمل اليوم الأحد:

ريال مدريد 57 نقطة

إشبيلية 50 نقطة

ريال بيتيس 43 نقطة

أتلتيكو مدريد 42 نقطة

فياريال 39 نقطة

برشلونة 39 نقطة

ريال سوسيداد 38 نقطة

أتليتك بلباو 34 نقطة

أوساسونا 32 نقطة

سيلتا فيغو 31 نقطة

رايو فاليكانو 31 نقطة

فالنسيا 30 نقطة

إلتشي 29 نقطة

إسبانيول 28 نقطة

خيتافي 26 نقطة

مايوركا 26 نقطة

غرناطة 24 نقطة

قادش 20 نقطة

ألافيس 20 نقطة

ليفانتي 14 نقطة

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