شاهد.. هدف صلاح المذهل في شباك نوريتش سيتي

المصدر: البيان

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حقق النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا في شباك نوريتش سيتي، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفه رقم 150 في مشواره مع ليفربول، وذلك في المباراة التي التي تغلب فيها فريقه 3-1 على نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وسجل "الفرعون" الهدف الثاني المذهل لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، من تمريرة من حارس مرمى ليفربول اليسون بيكر ليرفع رصيده إلى 150 هدفا مع ليفربول.

وأحرز صلاح 150 هدفا خلال مشاركته في 233 مباراة بجميع البطولات بقميص ليفربول، كما يملك 56 تمريرة حاسمة.

وعزز النجم المصري صدارته لقائمة هدافى البريميرليغ خلال الموسم الجاري، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالى دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.

وبات صلاح ثاني أسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدفا، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم.

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