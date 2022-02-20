عزز صدارته لقائمة هدافي البريميرليغ .. صلاح ينضم لقائمة 10 أساطير

المصدر: البيان

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تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفه رقم 150 في مشواره مع ليفربول، وذلك في المباراة التي التي تغلب فيها فريقه 3-1 على نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وسجل "الفرعون" الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، ليرفع رصيده إلى 150 هدفا مع ليفربول.

وأحرز صلاح 150 هدفا خلال مشاركته في 233 مباراة بجميع البطولات بقميص ليفربول، كما يملك 56 تمريرة حاسمة.

وعزز النجم المصري صدارته لقائمة هدافى البريميرليغ خلال الموسم الجاري، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالى دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.

وبات صلاح ثاني أسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدفا، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم.

وكان روجر هنت نجم ليفربول السابق، الذي توفي خلال شهر سبتمبر الماضي عن عمر 83 عاما، وصل لهذا الإنجاز، وأحرز نفس عدد الأهداف خلال 226 مباراة، قبل أن يلحق به صلاح، ويصبح ثاني أسرع لاعب يحرز نفس عدد الأهداف في أقل عدد من المباريات.

وبات صلاح ثاني أسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدفا، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم.

وكان روجر هنت نجم ليفربول السابق، الذي توفي خلال شهر سبتمبر الماضي عن عمر 83 عاما، وصل لهذا الإنجاز، وأحرز نفس عدد الأهداف خلال 226 مباراة، قبل أن يلحق به صلاح، ويصبح ثاني أسرع لاعب يحرز نفس عدد الأهداف في أقل عدد من المباريات.

واللاعبون التسعة الذين سبقوا صلاح في تسجيل 150 هدفا مع ليفربول، هم:

- إيان راش 346 هدفا.

- روجر هانت 285 هدفا.

- جوردن هودسون 241 هدفا.

- بيلي ليديل 228 هدفا.

- ستيفن جيرارد 186 هدفا.

- روبي فاولر 183 هدفا.

- كيني دالجليش 172 هدفا.

- مايكل أوين 158 هدفا.

- هاري تشامبيرس 151 هدفا.

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