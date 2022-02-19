الزمالك يعقد موقفه في أبطال إفريقيا بعد تعادله مع ساجرادا

المصدر: البيان

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أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرصة ثمينة لحصد ثلاث نقاط مهمة خلال مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما تعادل مع ساجرادا الأنجولي سلبياً في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، الذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

جاء تعادل الزمالك مع ساجرادا، ليهدر الفريق الأبيض النقطة الرابعة خلال دور المجموعات بعدما تعادل في لقاء الجولة الأولى مع بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي استضافها استاد القاهرة الدولي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك لتسجيل هدف مبكر، وبمرور الوقت بدأ الفريق الأنجولي في مبادلة الفريق الأبيض الهجمات، وأهدر الإيفواري رزاق سيسيه أولى الفرق للأبيض من تسديدة من على حدود منطقة جزاء ساجرادا مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية، في حين اعتمد الفريق الأنجولي على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وأهدر ديدو أخطر فرصة لساجرادا في الدقيقة 30 من ضربة رأسية مرت بجوار القائم، بعدها سدد كارلينهو تسديدة تعلو عارضة مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

وأهدر التونسي سيف الدين الجزيري فرصة للزمالك في الدقيقة 39 من رأسية وصلت سهلة للحارس، قبل أن يهدر فرصة أخرى محققة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء حولها الدفاع لركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني بدأ الزمالك أفضل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور، ثم أهدر فرصة أخرى عن طريق بن شرقي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، واستمرت محاولات الزمالك وجاءت فرصة لشيكابالا، حيث سدد ضربة قوية ولكن تمكن حارس ساجرادا من التعامل معها ببراعة.

وأنقذ أبوجبل مرمى الزمالك من ثلاث فرص محققة لصالح الفريق الأنجولي كانت كفيلة بخروج الأبيض مهزوماً، ورغم محاولات مدرب الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون بإجراء تغييرات في الملعب من خلال الدفع بمحمد أوناجم وعمر السعيد، ولكنها لم تأتِ بثمارها، وفي نهاية اللقاء، حرم القائم الأيسر الزمالك من الفوز بالثلاث نقاط بعدما اصطدمت به تسديدة عمر السعيد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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