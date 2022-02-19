رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

المصدر: البيان

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حقق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر رقماً قياسياً جديداً مع الكرة الإنجليزية، من خلال لعبة "فانتازي".

وقام أكثر من مليون شخص بوضع خاصية "تربيل كابتن" لنجم ليفربول، ليصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ اللعبة الذي يتم اختياره لهذه الخاصية من قبل هذا العدد.

وكتب الحساب الرسمي للعبة فانتازي الدوري الانجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأول مرة في تاريخ اللعبة يتم وضع خاصية التريبل كابتن على لاعب من قبل أكثر من مليون مدرب باللعبة، مو صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية".

وتستخدم خاصية "تريبل كابتن" مرة وحيدة في الموسم، ليتمكن ممارسو اللعبة من مضاعفة نقاط تشكيلتهم 3 مرات.

وتعتبر لعبة فانتازي نموذجاً افتراضياً للعبة كرة القدم، حيث يختار المشارك في اللعبة 15 لاعباً بميزانية افتراضية، بواقع 11 لاعباً أساسياً و4 لاعبين بدلاء.

وكان محمد صلاح نجح في تسجيل هدف ليفربول الثاني في شباك نوريتش سيتي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب آنفيلد وانتهت لصالح الريدز بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف صلاح في شباك نوريتش سيتي ليصبح النجم المصري هو عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 150 هدفاً في جميع المسابقات، وثاني أسرع لاعب يصل مع النادي لهذا الرقم، وذلك بعد أن خاض مع الفريق الإنجليزي 233 مباراة.

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