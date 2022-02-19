مدرب صن داونز يتحدى الأهلي برسالة نارية

المصدر: البيان

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وجه المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، رسالة نارية قبل مواجهة الأهلي المصري في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان صن داونز أهدر نقطتين في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، بعد تعادله مع المريخ السوداني سلبياً اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت بينهما بالقاهرة.

وقال رولاني موكوينا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المريخ السوداني، ونقلته قناة بين سبورتس: "أعترف بخسارتنا نقطتين أمام المريخ، ولكننا سنخوض مباراة الأهلي بشعار الفوز ولا شيء سواه، يجب أن نحصد نقاط المباراة كاملة، هذا هو هدفنا من المواجهة المقبلة".

ويواجه صن داونز نظيره الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من شهر فبراير على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتعادل الأهلي في لقاء الجولة الثانية مع الهلال السوداني سلبياً في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير، ولم يخض النادي المصري مباراة الجولة الأولى أمام المريخ، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالإمارات مؤخراً.

وفي نفس الإطار، تمكن صن داونز من الفوز في لقاء الجولة الأولى على الهلال بهدف دون رد.

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط ويليه الأهلي برصيد نقطة ثم الهلال والمريخ بنفس الرصيد.

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