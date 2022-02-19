ماني يرفض احتفاء ليفربول بسبب صلاح

المصدر: البيان

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رفض السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال طلب إدارة الريدز، بالاحتفال به قبل مواجهة نوريتش سيتي بالجولة 26 من عمر الدوري الإنجليزي، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب آنفيلد وانتهت لصالح ليفربول بنتيجة 3/1.

وأبدت إدارة ليفربول رغبتها في الاحتفاء بماني الذي توج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخراً بالكاميرون عقب الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ووفقاً لقناة «كانال بلس» الفرنسية أكدت أن رفض ماني جاء احتراماً لمشاعر زميله بصفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي خسر اللقب الإفريقي رفقة الفراعنة لصالح أسود التيرانجا.

ويرتبط ساديو ماني مع صلاح بعلاقة قوية، وهو ما أكده اللاعب السنغالي خلال تصريحاته في الفترة الماضية التي أشار خلالها إلى أن فرحته لم تكتمل ولم تصل لنسبة الـ 100% بعد فوزه بالأميرة السمراء، بسبب خسارة صلاح للقب الذي كان يمني نفسه بالحصول عليه.

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