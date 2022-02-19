صلاح يصل لهدفه رقم 150 مع ليفربول

المصدر: البيان

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سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي هدفا في شباك نورويتش سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحمل هذا الهدف رقم 150 في مشوار محمد صلاح مع ليفربول في جميع البطولات.

وأحرز محمد صلاح 150 هدفًا خلال مشاركته في 233 مباراة بجميع البطولات بقميص ليفربول، كما يملك 56 تمريرة حاسمة.

وعزز محمد صلاح صدارته لقائمة هدافى الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالى دييجو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.

وبات صلاح ثاني اسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدف، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم .

وكان روجر هنت نجم نادي ليفربول السابق، الذي توفي خلال شهر سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 83 عاماً، وصل لهذا الإنجاز، وأحرز نفس عدد الأهداف، خلال 226 مباراة، قبل أن يلحق به صلاح، ويصبح ثاني أسرع لاعب يحرز نفس عدد الأهداف في أقل عدد من المباريات.

واللاعبين التسعة، الذين سبقوا محمد صلاح في تسجيل 150 هدفاً مع ليفربول، هم:

- إيان راش 346 هدفاً.

- روجر هانت 285 هدفاً.

- جوردن هودسون 241 هدفاً.

- بيلي ليديل 228 هدفاً.

- ستيفن جيرارد 186 هدفاً.

- روبي فاولر 183 هدفاً.

- كيني دالجليش 172 هدفاً.

- مايكل أوين 158 هدفاً.

- هاري تشامبيرس 151 هدفاً.

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