بترو أتليتكو يحقق المفاجأة ويتصدر مجموعته في أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق بترو أتلتيكو الأنجولي مفاجأة كبيرة بفوزه على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بأنجولا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيطر بترو أتلتيكو خلال الشوط الأول، على الكرة وسط تأمين دفاعي من جانب لاعبي الفريق المغربي، الذي اعتمد لاعبوه على دفاع المنطقة، والهجمات المرتدة التي لم تفيد، سوى بفرصة وحيدة بعرضية مثالية من أشرف داري لم تجد متابعاً من لاعبي الوداد المغربي.

وفي الدقيقة 41 نجح تياجو أزولو في تسجيل أول أهداف بترو أتلتيكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك، وسط رقابة سيئة من جانب لاعبي الوداد، وشهد نهاية الشوط الأول فرصتين من جانب بترو أتلتيكو عن طريق تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينتهي الشوط بتقدم الفريق الأنجولي بهدف دون رد.

وخلال أحداث الشوط الثاني سيطر لاعبو الوداد على الكرة في بدايته ولكن دون خطورة، و في الدقيقة 59 سجل جلال الداودي هدف التعادل للفريق المغربي من ركلة حرة استغلها للقيام بعرضية خادعة نجح من خلالها في إسقاط الكرة في الشباك من فوق حارس مرمى الفريق الأنجولي الذي كان متقدماً عن مرماه.

ولم يسعد الوداد كثيراً بتعادله، إذ سجل يانو لاعب بترو أتلتيكو الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة وضعته منفرداً بمرمى الوداد، حيث سدد بقوة الكرة لتسكن الشباك معلناً تقدم بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

وبحث الوداد عن تسجيل التعادل مرة أخرى، وحاول الاعتماد على العرضيات ولكن دون جدوى وسط تأمين دفاعي قوي من جانب بترو أتلتيكو الأنجولي لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأنجولي بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة يرفع بترو أتلتيكو رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ثم الوداد في وصافة جدول الترتيب بثلاث نقاط، ثم الزمالك بنقطة وحيدة ثم ساجرادا بلا نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز