راموس يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

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كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر المستجدات الخاصة بإصابة الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، وموقف اللاعب من المشاركة مع فريقه في اللقاء المقبل أمام نانت بالدوري الفرنسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نانت غداً السبت، بالجولة الـ 25 من منافسات الدوري الفرنسي، على ملعب لا بوجوار.

ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإنه تأكد غياب راموس عن صفوف باريس سان جيرمان أمام نانت، حيث يعاني اللاعب البالغ من العمر 35 عاما من إصابة عبارة عن تمزق في ربلة الساق اليمني، تعرض لها مطلع شهر يناير الماضي، ثم تعافي منها قبل أن تعاوده مرة أخرى.

وغاب راموس عن مواجهة باريس سان جيرمان الهامة أمام فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت لصالح الفريق الفرنسي بهدف دون رد أحرزه النجم كيليان مبابي.

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