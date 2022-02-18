والدة مبابي تبحث عن منزل جديد في مدريد

المصدر: البيان

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أكدت بعض التقارير الصحفية أن والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، تبحث خلال الوقت الحالي عن منزل جديد بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تثير فيه العديد من التكهنات حول اقتراب اللاعب من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينجيتو" فإن والدة مبابي ووكيلته في نفس الوقت تقوم بالبحث عن منزل جديد في مدريد.

وقالت الصحيفة أن مبابي اختار منزل في ضاحية "la moraleja" بمدريد تمهيداً لإتمام تعاقده مع ريال مدريد والرحيل عن باريس بنهاية الموسم الجاري.

وتعد الضاحية المذكورة من أشهر الأماكن في العاصمة الإسبانية، إذ يعيش فيها نجوم كرة القدم أمثال الفرنسي كريم بنزيمة والإسباني إيسكو ألاركون والألماني توني كروس.

وعادت الصحيفة لتؤكد أن مبابي لم يتضح موقفه بعد من اللعب للميرينجي، خاص بعدما عُرض عليه عرضاً خيالياً من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده مع النادي الفرنسي، يتمثل في حصوله على مليون يورو كراتب أسبوعي.

ويحق لمبابي الانتقال إلى أي فريق في الصيف المقبل مجانا كصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع البي إس جي بنهاية الموسم الجاري.

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