ماكرون يتدخل للإبقاء على مبابي مع باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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أكدت بعض التقارير الصحفية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضغط على مواطنه كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، من أجل تجديد عقده مع النادي الفرنسي وعدم رحيله.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تثير فيه العديد من التكهنات حول اقتراب اللاعب من الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ماكرون يضغط على مبابي من أجل قبول عرض باريس، وتجديد عقده مع النادي واستمراره في الدوري الفرنسي .

وأكدت الصحيفة أن تجديد عقد مبابي مع باريس أصبح حديث الساعة داخل الرئاسة الفرنسية، إذ يسعون لاستمرار اللاعب بكل الطرق خاصة أنه يعتبر وجهة كبيرة للدوري الفرنسي.

وشددت الصحيفة في تقريرها أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ماكرون بمحاولات للإبقاء على مبابي داخل صفوف باريس، وذلك بعدما أكد في شهر يونيو الماضي عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا أنه من الضروري استمرار مبابي مع باريس لتعم الفائدة على النادي وكذلك الدوري الفرنسي.

وفي نهاية التقرير أكدت الصحيفة أن الدولة الفرنسية والإدارة القطرية للنادي، يعملان بكل قوة من أجل إقناع مبابي بالاستمرار مع باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن النادي الفرنسي قدم عرضاً خيالياً لمبابي يتمثل في حصول اللاعب على مليون يورو في الأسبوع الواحد، كأعلى راتب للاعب في العالم.

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