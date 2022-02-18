إسعاد يونس تستقبل محمد صلاح بـ "الترمس" و "البطاطا" في لقاء خاص

المصدر: البيان

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يحل نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، ضيفاً على النجمة الكبيرة إسعاد يونس.

وأعلن الحساب الرسمي لقناة Dmc الفضائية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال مقطع دعائي عن الاستعداد لبث حلقة خاصة مع النجم المصري محمد صلاح رفقة إسعاد يونس.

وكتب حساب Dmc على الفيديو المنشور: "إحنا ولا يهمنا.. أبو صلاح عندنا! انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا على dmc".

وظهر خلال الفيديو الدعائي الخاص بالحلقة، إسعاد يونس تقوم بتحضير بعض الأطعمة لصلاح مثل "الأرز بلبن" و "الترمس" و "البطاطا" وغيرها من المأكولات المصرية المعروفة.

وكانت الحلقة تم تصويرها في العاصمة الإنجليزية لندن خلال شهر ديسمبر الماضي، وقامت إسعاد يونس قبل فترة بنشر صورة عبر حساباتها الرسمية تجمعها بصلاح ولكن بظهره مع إخفاء أي علامات تكشف شخصيته وذلك كنوع من التشويق للجمهور حول هوية الضيف المنتظر، ولكن تمكن الكثير منهم وقتها من التعرف على صلاح بسهولة.

المثير في الأمر هو عدم إعلان إسعاد يونس أو قناة dmc بأن حلقة صلاح ستكون ضمن برنامجها المعروف "صاحبة السعادة"، حيث اكتفوا خلال الإعلان عن الحلقة بكتابة "لقاء خاص" مع صلاح.

ومن المقرر أن تُعرض حلقة صلاح مع إسعاد يونس على جزئيبن، يتم بثهم عبر قناة dmc والتليفزيون المصري.

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