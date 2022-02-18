قميص توريس يثير الجدل في مواجهة برشلونة ونابولي

المصدر: البيان

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شهدت مباراة برشلونة ونابولي التي أقيمت على ملعب كامب نو في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، ظاهرة غريبة متعلقة بقميص الإسباني فيران توريس لاعب البارسا.

وسجل فيران توريس هدف برشلونة الوحيد خلال اللقاء من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

وظهر قميص فيران توريس أثناء احتفاله بالهدف، بدون شعار برشلونة أو شركة "نايكي" الراعي لقميص البلوغرانا.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن السبب يعود إلى خطأ في طباعة قميص توريس حيث لم يتم الانتباه إلى هذا الأمر إلا بعد خوضه للشوط الثاني من المباراة وأثناء احتفاله بالهدف.

وشهدت المباراة إهدار فيران توريس للعديد من الفرص المحققة، قبل أن يتمكن من التعادل لفريقه من ركلة جزاء.

وكان توريس انضم لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من نادي مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

ويحتاج برشلونة للفوز في مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ليضمن استمراره في بطولة الدوري الأوروبي.

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