مشجع صغير لا يملك المال لحضور المباريات ويرسل نقوداً للاعبه المفضل!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في رسالة مؤثرة ولطيفة، كتب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ونصف لناديه الرياضي المفضل "سويندن تاون" بإنجلترا أنه يود تشجعيهم وحضور مباراة، ولكن والدته "لا تملك المال لشراء الطعام".

وأرفق المشجع الصغير بالرسالة 26 بنساً خصصها للاعبه المفضل هاري ماكردي، الأمر الذي دفع نادي "سويندن تاون" لمشاركة الرسالة عبر حسابهم في تويتر بحثاً عن الطفل جو.

وعبّر أعضاء الفريق عن رغبتهم بالتواصل مع المشجع الصغير ولكنهم لا يملكون العنوان أو طريقة لتحديد مكانه. فطلبوا المساعدة من مشجعيهم بالعثور على الطفل لتحقيق حلمه بحضور مباراة للنادي. بحسب ما نشره موقع (ذا سن) البريطاني.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نود حقًا الاتصال بجو، لكن ليس لدينا عنوان ".

"إذا تمكن أي شخص من التعرف على الكتابة أو اعتقد أنه يعرف من هو جو، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى supporters@swindontownfc.co.uk".

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً، ليس فقط من مشجعي نادي سويندن تاون فحسب، بل من جماهير فرق أخرى، وتم عرض العديد من التبرعات للمشجع الصغير لدفع تذكرة لحضور مباريات ومساعدات معيشية، كما تم إنشاء صفحة (GoFundMe) بهدف جمع الأموال لجو. بحسب ما نشره موقع (ميرور) البريطاني.

وجاء في الرسالة: "ماما ليس لديها أي نقود لحضور مباريات سويندون لأنها لا تملك النقود الكافية لشراء الطعام، وعليها أن تدفع ثمن عشائي في المدرسة". وقد ألصق عملات 1، و5، و20 بنساً على الرسالة مشيراً أنها للاعبه المفضل ماكردي "أحب هاري ماكردي سأحضر يوماً ما". ووقع الرسالة: جو 6 سنوات ونصف.

وقال أحد مشجعي ليفربول: "إذا وجدت جو، فسأشتري له ولأمه تذكرة لمباراة سويندون بكل سرور، لا مشكلة".

وغرد مشجع بلاكبول: إذا وجدته، سأشتري تذكرة موسمية له ولصديق الموسم المقبل. فقد كنت ذلك الفتى ذات يوم.

وبالإضافة إلى عروض تذاكر المباريات، كان هناك الكثير من التعهدات للمساعدة بطرق أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز