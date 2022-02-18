انتصاران كبيران لليستر سيتي ومرسيليا في "كونفرنس ليغ"

المصدر: أ ف ب

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حقق كل من ليستر سيتي الانجليزي ومرسيليا الفرنسي الفوز على راندرز الدنماركي 4-1 وعلى كاراباخ الاذربيجاني 3-1 توالياً ليقطعا شوطاً كبيراً نحو بلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم أمس الخميس.

وتابع مهاجم مرسيليا البولندي اركاديوش ميليتش هوايته التهديفية بتسجيله هدفين في الدقيقتين 41 و44 قبل أن يضيف ديميتري بايت الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أما هدف كاراباخ فسجله كادي مالينوفسكي (85).

في المقابل، أكرم ليستر بطل انجلترا العام 2016 وفادة ضيفه الدنماركي المتواضع راندرز برباعية تناوب على تسجيلها النيجيري ويلفريد نديدي (23) وهارفي بارنز (49) والزامبي باتسون داكا (55) وكيرنان دويزبري هول (74)، مقابل هدف للخاسر سجله فيتو هامرشوج ميسترالي (45).

وحقق بودو غليمنت النرويجي المفاجأة بفوزه على سلتيك الاسكتلندي خارج ملعبه 3-1.

وفي أبرز المباريات الأخرى في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، حقق ايندهوفون الهولندي فوزاً صعباً على ماكابي تل ابيب 1-صفر، في حين خسر فنربغشه التركي على ارضه امام سلافيا براغ التشيكي 2-3.

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