رينجرز يذّل دورتموند في عقر داره وبيتيس يعود بفوز ثمين من سان بطرسبرغ

المصدر: وكالات

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حقق رينجرز انتصارا مذهلا 4-2 خارج الديار على بروسيا دورتموند أمس الخميس ليهيمن على المواجهة بين الفريقين في دور خروج المغلوب للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وضع جيمس تافرنيير رينجرز في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 38 قبل أن يضاعف المهاجم الكولومبي ألفريدو موريلوس الغلة في الدقيقة 41.

وأضاف جون لوندسترام الهدف الثالث في الدقيقة 49 ليسيطر رينجرز على المباراة رغم أن جود بلينجهام لاعب وسط إنجلترا قلص الفارق سريعا في الدقيقة 51 بتسديدة من خارج المنطقة ليعيد صاحب الضيافة لأجواء المباراة.

ولم يتأخر رد رينجرز ليحافظ على فارق الثلاثة أهداف في الدقيقة 54 بهدف عكسي سجله المدافع دان-أكسل زاجادو بالخطأ في مرماه.

لكن دورتموند حافظ على آماله الضعيفة قبل مباراة العودة الأسبوع المقبل بهدف رفائيل جيريرو بينما حاول المدافع ماتس هوملز تسجيل هدف آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدته علت العارضة.

كما عاد ريال بيتيس الإسباني بفوز ثمين من ملعب زينيت سان بطرسبرغ الروسي 3-2.

وتقدم بيتيس بهدفين في الدقائق العشرين الاولى بواسطة غيدو رودريغيس (8) والبرازيلي وليام جوزيه (18)، ورد أصحاب الارض عبر ارتيم دزيوبا (25) والبرازيلي مالكولم (28)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لبيتيس عن طريق اندريس غوادادو (41).

وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في "يوروباليغ"، على أن تقام مباريات الإياب في 24 من الشهر الحالي.

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