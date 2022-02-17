محمد صلاح يحقق 7 أرقام مميزة بهدفه ضد إنتر

المصدر: البيان

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كتب محمد صلاح نجم ليفربول صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين هز شباك إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال وانتصر بثنائية نظيفة.

وهناك عدة أرقام مميزة حققها محمد صلاح بهدفه في مباراة إنتر، وفقا لموقع في الجول جاءت كالتالي:

- مواجهة إنتر كانت المباراة رقم 50 لصلاح في دوري الأبطال مع الريدز.

- سجل النجم المصري 33 هدفا في أول 50 مباراة له في البطولة مع ليفربول، فقط كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي سجلا المزيد من الأهداف مع أنديتهما خلال أول 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

فقد أحرز رونالدو 51 هدفا في أول 50 مباراة له مع ريال مدريد بينما سجل ليفاندوفسكي 36 هدفا مع بايرن ميونيخ.

- عزز صلاح رقمه القياسي بالتسجيل في 8 مباريات أوروبية متتالية خارج ملعب أنفيلد.

يحمل رونالدو حاليا الرقم القياسي لعدد الأهداف المتتالية خارج الأرض، حيث سجل في 12 مباراة متتالية خارج ملعبه أثناء فترته مع ريال مدريد.

لن يتمكن صلاح من تحطيم هذا الرقم القياسي في الموسم الحالي، فهو أمامه مباراة في ربع النهائي وأخرى في نصف النهائي، خارج ملعب أنفيلد، لو نجح ليفربول في عبور كل العقبات.

- محمد صلاح سجل في 10 من آخر 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، بمجموع 12 هدفا.

- سجل صلاح 34 هدفا لليفربول على الصعيد الأوروبي، كلها في دوري الأبطال، ويطارد الرقم القياسي لستيفن جيرارد بتسجيل 41 هدفا للفريق الإنجليزي في كل المسابقات الأوروبية.

- أفضل حصيلة لصلاح في موسم واحد بدوري الأبطال كانت 11 هدفا، سجلهم في 15 مباراة بموسم 2017-2018.

- محمد صلاح هو ثاني لاعب فقط يسجل أمام كل من ميلان وإنتر في نفس موسم دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش لتوتنهام في موسم 2010-2011.

- الرحلة كانت السابعة لقائد منتخب مصر إلى سان سيرو لمواجهة ميلان أو إنتر.

- سجل صلاح في سان سيرو لثلاثة فرق مختلفة، لفيورنتينا ضد إنتر في 2015، ولروما ضد ميلان في 2016، قبل هدفه بشباك الروسونيري في ديسمبر الماضي بقميص الريدز، وهدف الأربعاء في إنتر.

- أصبح الدولي المصري على بعد هدف من الوصول لهدفه رقم 150 مع ليفربول، فقد سجل 149 هدفا في 232 مباراة.

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