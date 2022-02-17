عرض خرافي من باريس سان جيرمان لمحاولة الإبقاء على مبابي

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان قاموا خلال الساعات الماضية بالتواصل مع وكلاء النجم الفرنسي كيليان مبابي من أجل تقديم عرض جديد للاعب وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتضح موقف مبابي حتى الآن بشأن استمراره مع باريس أو رحيله إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه، وفي نفس الوقت أكدت الصحيفة أن اللاعب يدرس العرض المقدم له، والذي من شأنه سيجعله يحصل على أعلى راتب في العالم مقارنة بباقي اللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن الراتب المعروض من إدارة النادي الفرنسي على مبابي يقدر بحوالي مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، حيث جاء عرض المبلغ من جانب الإدارة على عائلة مبابي خلال اجتماع جمع الطرفين في اليوم التالي لمباراة ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بهدف نظيف لصالح باريس أحرزه مبابي.

وفي نفس الشأن كشف نجم منتخب فرنسا السابق تيري هنري عن تنبؤاته الخاصة بمستقبل مواطنه مبابي، حيث أكد هنري عبر قناة "سي بي إس سبورت"، أن هناك محادثة جمعت بينه وبين مبابي قبل مواجهة ريال مدريد الماضية وباريس، وقال: "قلت لمبابي ستلعب ضد فريقك، فارتفعت حواجبه عندما أخبرته بذلك".

وأضاف هنري: "لكوني فرنسياً، أريد أن يبقى مبابي في هذا الدوري، لكن اعتقد أن باريس لو أراد الحفاظ عليه كان عليهم فعل ذلك قبل عامين، الآن هناك فريق آخر فعل ذلك ولا أعتقد أنه سيبقى".

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