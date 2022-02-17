حقيقة إقالة أنشيلوتي من تدريب ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، حقيقة استقرار إدارة نادي ريال مدريد على إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني، حال إقصاء الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وأكد موقع "أوك دياري" الإسباني، أن إدارة نادي ريال مدريد ليس لديها النية لإقالة أنشيلوتي، حال الهزيمة من باريس سان جيرمان في مباراة العودة والإقصاء.

وأشار الموقع إلى أن هزيمة ريال مدريد من أتلتيك بيلباو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك وإقصائه، بخلاف الهزيمة من باريس سان جيرمان بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16، وكذلك هبوط مستوى الفريق في بعض المباريات الماضية دفع بعض الأصوات للمطالبة بإقالة أنشيلوتي.

وأضاف الموقع أن المثير للجدل هو تقديم ريال مدريد لأداءً مميزاً أمام الأندية الكبيرة، وإهداره للعديد من النقاط أمام الفرق المتوسطة مثل ليفانتي وإلتشي وقادش وأوساسونا والخسارة من خيتافي وإسبانيول.

وأكد الموقع أن إدارة ريال مدريد تضع ثقة كبيرة في أنشيلوتي بتحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان في مباراة إياب دور الـ 16، المقرر إقامتها على ملعب البرنابيو يوم 10 مارس المقبل.

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