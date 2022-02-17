غياب صلاح.. 4 متنافسين على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الرباعي المرشح لجائزة لاعب الأسبوع، بعد انتهاء أربع مباريات في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الرباعي الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مكون من، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بعدما سجل هدفاً رائعاً في شباك ريال مدريد، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الفرنسي بهدف دون رد، حيث استغل مبابي مهاراته وراوغ مدافعي الريال ثم سدد الكرة قوية سكنت الشباك، كما بلغ مجموع محاولات النجم الفرنسي على المرمى 7 محاولات.

واختار الاتحاد الأوروبي الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول ليكون المرشح الثاني لجائزة لاعب الأسبوع، وذلك بعدما ساهم في فوز الريدز على أنتر الإيطالي، كما بلغت دقة تمريراته 90%، ونجح في استرجاع الكرة 9 مرات.

وحل البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ثالثاً في اختيارات الاتحاد الأوروبي، بعدما اكتسح السيتي نظيره سبورتنج لشبونة بخمسة أهداف دون رد، ونجح اللاعب في تسجيل هدفين، وصنع هدفاً.

وكانت آخر اختيارات الاتحاد الأوروبي هي المالي محمد كامارا لاعب نادي رد بل سالزبورغ النمساوي، الذي نجح في التعادل مع بايرن ميونخ بهدف لمثله، وبلغت دقة تمريرات كمارا خلال المباراة 74%.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول عن قائمة المرشحين من جانب الاتحاد الأوروبي، رغم تسجيله لهدف في شباك الإنتر في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء وانتهى لصالح الريدز بهدفين دون رد.

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