بعد هدف صلاح في إنتر ميلان ..ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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تألق النجمان العربيان،المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع ليفربول ومانشستر سيتي.

ورفع صلاح رصيده إلى ثمانية أهداف، وانفرد بالمركز الثالث، وبات على بعد هدفين فقط من متصدر القائمة، مهاجم أياكس، الإيفواري سيبستيان هيلير، وهدف واحد عن مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي فشل في التسجيل خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ريد بول سالزبورغ 1-1 أمس.

وقاد محرز مانمشستر سيتي لاكتساح مضيفه سبورتينغ لشبونة 5-0، بتسجيله هدفا من الخماسية ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

ورفع النجم الجزائري غلته التهديفية في المسابقة القارية هذا الموسم إلى ستة أهداف، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب الهدافين.

قائمة أفضل الهدافين في دوري الأبطال، بعد لعب أربع مباريات من أصل ثماني في ذهاب الدور ثمن النهائي:

1- الإيفواري سيباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 10 أهداف.

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) – 9 أهداف.

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف.

4- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 7 أهداف.

5- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 6 أهداف.

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف.

- المالي أداما تراوري (شيريف تيراسبول) - 6 أهداف.

8- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف.

- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف.

- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف.

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