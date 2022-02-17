وصفه بجملة عربية مؤثرة.. ليفربول يتغزل بمحمد صلاح بعد تألقه أمام إنترميلان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد نادي ليفربول الإنكليزي بنجمه المصري محمد صلاح، بعد تألقه أمام فريق إنترميلان ومساهمته في فوز "الريدز"، أمس الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللغة العربية على موقع "تويتر"، صورة لصلاح بعد مباراة إنتر، وأرفقتها بعبارة: "ثق في صلاح تجد الفلاح".

وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ83، ليسهم في فوزه على إنتر بهدفين دون رد.

وهذا الهدف هو الثامن للفرعون المصري في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أنه هو الأول له منذ عودته لـ"الريدز" بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي وصل فيها رفاق صلاح إلى المباراة النهائية قبل أن يخسروا بركلات الترجيح أمام السنغال.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء إنتر وليفربول سيتجدد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز