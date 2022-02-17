صلاح يعادل رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في إنتر ميلان

المصدر: البيان

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عادل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الانجليزي رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في إنتر ميلان مساء الأربعاء على ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج" للموسم الحالي 2021-2022.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم أصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل أمام كل من ميلان وإنتر في نفس موسم دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش في موسم 2010-2011.

ووضع ليفربول الإنجليزي قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء بتوقيع البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينو والنجم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، إلى 8 أهداف، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بفارق هدفين فقط خلف الإيفواري سيباستيان هيلر، نجم أياكس أمستردام الهولندي (المتصدر).

وهذا هو الهدف الثاني الذي يحرزه نجم منتخب الفراعنة في لقائه السادس ضد إنتر، بعدما سبق له التسجيل في مرمى الفريق الملقب بـ ("لأفاعي" عندما كان لاعبا ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي موسم 2014 / 2015.

كما أنه ثاني أهداف محمد صلاح هذا الموسم في دوري الأبطال على ملعب "سان سيرو"، الذي استضاف لقاء اليوم، بعدما سبق له أن هز شباك ميلان الإيطالي في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة.

ويكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بملعب (آنفيلد) في 8 مارس القادم، للصعود إلى دور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات.

وفي المقابل، أصبح يتعين على الإنتر، الفوز بفارق 3 أهداف في لقاء العودة، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة التي أحرز لقبها 3 مرات.

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