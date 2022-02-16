برشلونة يستهدف ضم نجم منتخب السنغال

المصدر: البيان

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يستهدف نادي برشلونة الإسباني ضم نجم منتخب السنغال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن برشلونة يهتم بضم اللاعب الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي من أجل تدعيم خط دفاعه في الصيف المقبل، مع الاستغناء عن فكرة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب لإتمام هذه الصفقة.

وينتهي عقد كوليبالي مع نابولي في صيف 2023، الأمر الذي يسهل الأمور على برشلونة لإتمام التعاقد معه، إذ ستتكلف الصفقة حوالي 40 مليون يورو، حسب ما أكدته الصحيفة.

وقالت الصحيفة أن برشلونة يضع العديد من الخطط الخاصة بتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن صفقة كوليبالي تعتبر الأنسب بالنسبة للبلوجرانا نظراً للمقابل المادي المناسب نظير إتمامها.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيجد منافسة على ضم اللاعب من جانب نادي مانشستر سيتي، خاصة أن الأخير يهتم بضم اللاعب منذ الصيف الماضي، إلا أن إدارة نابولي رفضت العرض بسبب قلة المقابل المادي.

يذكر أن كوليبالي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية، رفقة منتخب بلاده على حساب منتخب مصر خلال البطولة التي أقيمت مؤخراً على أرض الكاميرون.

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