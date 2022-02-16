حكيمي أفضل من ميسي.. من كان الأسوأ خلال لقاء باريس ومدريد؟

المصدر: دبي - مجد عبد الله

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حصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي على تقييم ثلاثة من عشرة من قبل صحيفة «ليكيب» الفرنسية بسبب أدائه الضعيف «المثير للقلق» مع باريس سان جيرمان خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتحصل ميسي على هذا التقييم بعد أن أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني، ولم تتوانَ الصحيفة الفرنسية في توجيه انتقادات له، معترفة بأنه يشعر بالحزن منذ مغادرته برشلونة إلى باريس في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي.

لكن وبحسب «ليكيب» ميسي لم يكن الأسوأ من حيث التقييم، إذ نال الظهير الأيمن لريال مدريد «داني كارفخال» أدنى تقييم في الفريقين 2 من 10.

وتم منح كارفخال هذا التقييم بعد أن «تعذب» كثيراً من مهارات مبابي وانطلاقات نونو مينديز.

في المقابل، لم يكن مبابي، وحده من تحصل على أعلى تقييم 8 من 10 بل شاركه كل من كورتوا وماركو فيراتي، في حين منحت «ليكيب» المغربي أشرف حكيمي وليندرو باريديس ودانيلو بيريرا من باريس سان جيرمان 7 من 10.

وفي ريال مدريد حصل كاسيميرو وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا على أفضل لاعبين في التصنيف من النادي الملكي 6 من 10.

حصل ماركو أسينسيو على 3 من 10، في حين حصل كريم بنزيمة وتوني كروس وفينيسيوس وفيرلاند ميندي على 4 من 10 فقط بحسب الصحيفة الفرنسية.

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