ماذا دار في أول حوار بعد نهائي أفريقيا بين محمد صلاح وساديو ماني؟

المصدر: وكالات

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كشف السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، عن علاقته مع زميله محمد صلاح قائد منتخب مصر عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال ساديو في تصريحات خلال حواره مع شبكة «cbs» الأمريكية :«نحن قريبون جدًا، لم نتحدث عن المباراة النهائية، الأمر يتعلق باحترام متبادل وليس أي شيء آخر».

وأضاف ماني عن كواليس حواره مع محمد أبوجبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء :«رأيت محمد صلاح يذهب لحارس منتخب مصر ويتحدثان معًا، ذهبت نحو مو وأخبرتهما أنني سأضع الكرة في الجانب الأيمن، فقط كنت ألعب لعبة ذهنية مع أبوجبل».

وواصل ساديو: «تحدثت أنا وصلاح في التدريبات على ضربة الجزاء الضائعة ولحظة أبوجبل وضحكنا للغاية».

يذكر أن منتخب السنغال كان قد تُوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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