ريال مدريد يفتقد هذا الثنائي أمام باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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يفتقد فريق ريال مدريد الإسباني لخدمات ثنائي من لاعبيه، خلال مواجهة باريس سان جيرمان المقبلة في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي كاسيميرو عن الريال في مباراته المرتقبة أمام الفريق الفرنسي، وذلك بعدما حصل الثنائي على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب أمس الأربعاء، وهي البطاقة الصفراء الثانية التي ستتسبب في غيابهما عن المواجهة المقبلة للإيقاف.

وعلق كاسيميرو على غيابه في حديثه لموقع ريال مدريد الرسمي، قائلاً: "لدينا فريق رائع للفوز بالألقاب لا يهم من يلعب لأن الجميع سيبذل قصارى جهده، نطلب دعم الجماهير، البرنابيو هو موطننا".

فيما قال ميندي: "كنت أعلم أنه في حال حصولي على بطاقة صفراء، فلن ألعب مباراة الإياب أعرف أن هناك خطأ، حتى لو أخرجت الكرة في وقت سابق لكني وضعت قدمي أثناء التدخل بشكل جيد".

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس المقبل.

وكان ريال مدريد خسر في مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف، جاء عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

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