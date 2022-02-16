مبابي.. «طلاسم وألغاز»

المصدر: دبي - مجد عبد الله

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لم تكن إثارة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، محددةٌ داخل أرضية الملعب أو محصورة ضمن 90 دقيقة، بل امتدت إلى ما بعد نهاية اللقاء، حيث كانت كل الأنظار متجهة صوب كيليان مبابي، والأذان صاغية إلى ما سيدلي به من تصريحات، لعلها تنفرد بالخبر كاملاً أو جزء صغير منه، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة انتقاله من النادي الباريسي إلى «الميرنغي»، لكن لم يتمكن أحد من أخذ «لا حق ولا باطل» من النجم الفرنسي، حيث بدت تصريحاته طلاسم وألغازاً لا يمكن لأحد تفسيرها أو حلها، من جهة يقول «إنه سعيد في ناديه» ومن أخرى يلمح إلا أنّ «كل شيء ممكن» فيما يتعلق برحيله، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا أتليتك» عن قناتي «كانل بلس» و«موفي ستار» اللتين انفردتا بلقاءات مع مبابي بعد قيادته فريقه لفوز مهم وغالٍ على ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، أمس.

قال مبابي لـ«موفي ستار»: «لم أقرر مستقبلي بعد، أنا ألعب في فريق باريس سان جيرمان، أحد أفضل الأندية في العالم»، ولقناة «كانل بلس»: «السعادة تغمرني دائماً لأنني لاعب في باريس سان جيرمان».

وفي رده على سؤال حول كيفية تجاهل كل الأمور المتعلقة بالانتقالات؟ أجاب النجم الفرنسي: «إنه أمر سهل، من خلال التركيز على لعب كرة القدم».

وتابع: «نطرح الكثير من الأسئلة، ونقول الكثير من الأشياء، نحن نتحدث عن ناديين كبيرين باريس سان جيرمان وريال مدريد».

رفض النادي الفرنسي عرضين من ريال مدريد لشراء مبابي قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أغسطس الماضي، ووصلت قيمة العرض الثاني إلى 180 مليون يورو (154.4 مليون جنيه استرليني).

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