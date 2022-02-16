مبابي يعلق على هدفه في ريال مدريد ويؤكد: المباراة لن تؤثر على مستقبلي

المصدر: البيان

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علق الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على قيادة فريقه للفوز على ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بهدف دون رد.

وقال مبابي في تصريحات لـ "شبكة RMC" الفرنسية: "لعبنا مباراة رائعة وسعداء بالفوز، لكنها مجرد مباراة واحدة، وجاهزون لمباراة الإياب".

وعن هدفه في شباك ريال مدريد، قال مبابي: "نيمار أعطاني الكرة وأنا أعرف كيف أوصل للمرمى بطريقة سريعة، ريال مدريد كان يدافع بطريقة كبيرة، لكني كنت أعرف ما أريد فعله لوضع الكرة بين ساقي الحارس".

وعن مستقبله بعد هذه المباراة، قال النجم الفرنسي: "هذه المباراة لن تؤثر على مستقبلي، أعرف أنني ألعب مع أحد أفضل فرق العالم، سأبذل قصارى جهدي حتى نهاية الموسم، لكنني لم أقرر مستقبلي بعد".

وعن اللعب بجوار ميسي ونيمار، قال مبابي: "صحيح أننا لم نلعب كثيراً معًا، لكن مع هذا النوع من اللاعبين لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتقديم الأفضل، عندما شارك نيمار في المباراة أضاف طاقة وإيقاعاً مختلفين".

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