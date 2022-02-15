كلوب يوضح سر جاهزية صلاح وماني في وقت قصير

المصدر: البيان

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أكد المدير الفني لنادي ليفربول الألماني يورجن كلوب، على أهمية مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي، المقرر لها غداً الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الليفر مع الإنتر أن هناك فارق كبير بين آخر بيرنلي الأخيرة ومواجهة الإنتر التي ستكون بدورها معقدة، مشيراً إلى أن الفريق الإيطالي منظم جدا ولديه مدرب كبير ويمتلك عناصر مميزة.

وعن جاهزية المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بعد عودتهما من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال كلوب: "صلاح وماني لا يشربان الكحول، فهذا له تأثير إيجابي في فترة الاستشفاء قبل المباريات، كلاهما من قوى الطبيعة، لذلك الثنائي كان جاهزاً بعد البطولة مباشرة، لإن جسدهم يتعافى بسرعة كبيرة".

وأضاف كلوب، قائلاً "جميع عناصر ليفربول جاهزة، ودخول المباراة بالقائمة كاملة دافع كبير لنا".

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